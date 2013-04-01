В Петербурге с 2017 уменьшат дорожные знаки для красивого вида улиц

Новые дорожные знаки могут появиться на улицах Москвы и Северной столицы. Поручение об этом дал вице-премьер правительства Игорь Шувалов.

В 2017 году на улицах Москвы и Петербурга могут появиться дорожные знаки меньшего размера. По задумке властей, это позволит улицам города выглядеть более благоустроенно. Поручение о международных и зарубежных стандартах организации дорожного движения дал вице-премьер правительства Игорь Шувалов.

С идеей об уменьшении знаков выступили московский Центр организации дорожного движения и организация Probok.net. По запросу организации Московский автодорожный институт провел исследование об использовании уменьшенных знаков. Эксперты пришли к выводу, что при некоторых условиях можно использовать дорожные указатели международных размеров. Например, знак "Остановка запрещена" можно урезать на 200 миллиметров. По действующему в России стандарту он должен быть 700 миллиметров.