В парке 300-летия в небо выпустят "314 воздушных змеев"

Программа "Зеленого марафона Сбербанка" в Петербурге пополнилась еще одной праздничной акцией. Как сообщают организаторы забега, 28 мая на пляже Парка 300-летия Санкт-Петербурга состоится мероприятие "314 воздушных змеев". Участники флешмоба запустят в воздух воздушных змеев, собранных своими руками: ожидается, что их будет 314 (в честь 314-летия Северной столицы). Часть воздушных змеев будет сделана руками ребят из Центра дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями.
"Центр дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями – это специализированный учебный центр, где дети занимаются самостоятельно, но также здесь проводятся совместные мероприятия вместе с родителями. Мы приготовили для них концерт, посвященный окончанию учебного года, а также мастер-класс, где каждая семья сможет сделать своего воздушного змея. Его можно будет запустить в рамках флеш-моба на пляже Парка 300-летия Санкт-Петербурга, где волонтеры Зеленого марафона помогут людям с ограниченными возможностями принять участие в празднике", - рассказал заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Олег Голубенцев.
Напомним, что на сайте https://greenmarathon.ru/ продолжается регистрация участников бесплатного забега на 4.2 километра. Ранее Piter.TV писал, что на "Зеленый марафон" уже записались 1300 петербуржцев. Мероприятие, ставшее традиционным, пройдет в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. В этом году марафон впервые официально поддержал Смольный: забег включили в программу празднования Дня Города и объединили с Большим велопарадом.