В парке 300-летия в небо выпустят "314 воздушных змеев"

В рамках "Зеленого марафона" в Петербурге пройдет акция "314 воздушных змеев".

Программа "Зеленого марафона Сбербанка" в Петербурге пополнилась еще одной праздничной акцией. Как сообщают организаторы забега, 28 мая на пляже Парка 300-летия Санкт-Петербурга состоится мероприятие "314 воздушных змеев". Участники флешмоба запустят в воздух воздушных змеев, собранных своими руками: ожидается, что их будет 314 (в честь 314-летия Северной столицы). Часть воздушных змеев будет сделана руками ребят из Центра дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями.

"Центр дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями – это специализированный учебный центр, где дети занимаются самостоятельно, но также здесь проводятся совместные мероприятия вместе с родителями. Мы приготовили для них концерт, посвященный окончанию учебного года, а также мастер-класс, где каждая семья сможет сделать своего воздушного змея. Его можно будет запустить в рамках флеш-моба на пляже Парка 300-летия Санкт-Петербурга, где волонтеры Зеленого марафона помогут людям с ограниченными возможностями принять участие в празднике", - рассказал заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Олег Голубенцев.