Петербуржцы пробежали юбилейный «Зеленый марафон»

Более 10 тысяч участников были отмечены на 10-м благотворительном забеге Сбера. Количество самих бегунов на этот раз тоже стало рекордным.

5000 человек в Приморском парке Победы преодолели традиционные дистанции в 420 метров для детей и 4,2 км для взрослых. Также спортсмены пробежали новую для петербургского "Зеленого марафона" трассу - 10 километров.

В Сбере подсчитали, что за десять лет проведения забегов петербуржцы пробежали расстояние, равное трём экваторам.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

Это очень много, это почти 129 тысяч км за эти 10 лет преодолели наши спортсмены, и спортсменов было 30 тысяч.

Для всех любителей бега и болельщиков в парке организовали мастер-классы, лекции о здоровом образе жизни и даже экспресс-скрининги здоровья.

Совместно с благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее" стартовал сбор средств в поддержку детей с особенностями развития и детей-сирот. Сбер внёс благотворительный взнос в размере 10 млн рублей и предлагает всем неравнодушным гражданам присоединиться к акции "Мир открытых возможностей".