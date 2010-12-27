На "Зеленый марафон" уже записались 1300 петербуржцев

В Петербурге продолжается регистрация участников проекта "Зеленый марафон Сбербанка".

До проведения "Зеленого марафона Сбербанка" в Петербурге остается немногим более двух недель. По состоянию на 11 мая, на сайте проекта зарегистрировались 1300 участников забега. Еще 700 бегунов подали заявки на "Зеленый марафон" в Калининграде. Всего же эта акция пройдет в 54 городах России.

Напомним, что в Северной столице забег на 4.2 километра состоится 28 мая. "Зеленый марафон" пройдет под лозунгом "Километры добрых дел". Проект впервые получил официальную поддержку от правительства Санкт-Петербурга: его даже объединили с Большим велопарадам. Оба мероприятия пройдут в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Ранее мы писали, что Смольный поддержал проведение "Зеленого марафона" в Санкт-Петербурге. Узнать подробности забега и оставить свою заявку может любой желающий на официальном сайте акции.