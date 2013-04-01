В новой комедии "Без тормозов" сыграли французские копии Шнурова и Дауни младшего

14 декабря в кинотеатре «Люксор» в ТРК «Континент» прошёл пресс-показ фильма Николаса Бенаму «Без тормозов», организованный федеральным порталом «Киноафиша.инфо» и кинокомпанией «Вольга».

С первых минут фильма зрителя вгоняет в ступор уж очень знакомое лицо актера, в зале "ахают": "не уж то, Роберт Дауни младший во французском кинематографе?", но начнем по порядку. Сюжет с самого начала вроде бы достаточно прост, но французы были бы не французами, если бы не внесли в фильм совершенно неожиданную концепцию, немного страданий и множество тонких французских шуточек: взяв напрокат навороченный семейный автомобиль, парижский пластический хирург Том Кокс, которого играет Хосе Гарсия, а не Роберт Дауни, к сожалению или к счастью, отправляется в отпуск вместе со своей семьей – с беременной женой, двумя маленькими детьми и дедушкой, который в каждую девушку влюбляется «по-настоящему». Семья ждёт от отпуска много положительных эмоций и бесстрессового отдыха. Но их ожидания рушит новомодный круиз-контроль, который ни с того ни с сего полностью отключает тормоза в их ярко красном авто.



Мчась на высокой скорости, семейка обращает на себя внимание полиции. И находясь в таком трудном положении, главные герои обязаны стремительно принимать важные решения. Не остаются без внимания и второстепенные персонажи: французский аналог Сергея Шнурова, который гонится за семьей, после того, как они снесли дверь его машины, начальница дорожной полиции, для которой пинг-понг намного важнее работы, ну и дилер автокомпании, который продал Коксам минивэн и не собирается нести за это никакой ответственности.

Надо добавить, что сами эпизоды фильма очень продуманы и выстроены, если зритель присмотрится по-внимательнее, то в каждом кадре он увидит какой-либо эллемент ярко красного или, в редких случаях, рыжего цвета. Будь-то красные полотенца в шкафу или вишневый нос у клоуна, цвет является связующей нитью всего фильма, и говорит намуже с самого начала, что героев ждет яркое путешествие.

Трагическое событие, показанное в жанре комедии, позволяет зрителям одновременно попереживать за главных героев и посмеяться над тем, как они справляются с трудностями на дорогах и внутри семьи. Это четвертая режиссерская работа Николаса Бенаму после его довольно успешных фильмов «Superнянь» и «Superнянь 2». Пристегните ремни! Поездка обещает быть весёлой!

Шекер Аскералиева, Дарья Молчанова, Карина Аскералиева

Видео: оффициальный трейлер