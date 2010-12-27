В Петербурге мосты не будут разводить в ночь на 10 мая разводить

Мостотерст сообщает, что в ночь с 9 на 10 мая мосты над реками Северной столицы разводиться не будут. Все для удобства горожан, пришедших на празднование 9 Мая.

Уже традиционно в ночь после Дня Победы мосты в Петербурге разводиться не будут. Об этом сообщает Мостотрест. Автомобилисты ночью с 9 на 10 мая смогут спокойно добраться до дома. А пешеходы воспользоваться такси при желании.

Кроме того, в организации напоминают про полностью закрытый Тучков мост. На переправе идут плановые работы. Поэтому он недоступен для автомобилистов и пешеходов. Но уже в субботу. 6 мая, в шесть утра Тучков откроют.

В связи с празднованием Дня Победы в Северной столице автомобилстам днем придется несладко. Подробнее об этом на Piter.tv: День Победы: как в Петербурге перекроют дороги 9 мая. Чтобы в городе не возникали пробки из-за празднования водителей попросили пересесть на общественный транспорт до Парада Победы.

Также изменения ограничения коснуться и пешеходов: Некоторые станции метро изменят режим работы из-за Дня Победы в Петербурге.