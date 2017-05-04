Водителей попросили пересесть на общественный транспорт до Парада Победы

Из-за подготовки к Параду Победы и другим торжествам 9 мая в Северной столице будет закрываться большое количество дорог. Поэтому водителей попросили временно сменить свои машины на общественный транспорт.

Водителям Петербурга не сладко придется в ближайшие дни. Из-за дорожных работ, праздничных мероприятий и подготовки к Параду Победы в городе будет перекрыто много дорог. Поэтому автовладельцев попросили временно воздержаться от поездок на своих железных конях и сменить их на общественный транспорт.

Серьезные ограничения будут в городе 5, 8 и 9 мая. В основном, конечно, они коснутся центра города. Однако проблемы возникнут и в других районах. Например, в Невском районе проспект Большевиков перекроют 5 мая. В это время там будут проходить торжественные шествия в честь Дня Победы.

В пятницу вечером труднее всего будет в центре. В пятницу трафик традиционно больше, что спровоцирует дополнительные трудности. Начальник отдела градостроительного планирования и транспортного моделирования СПб ГБУ Андрей Майоров отметил, что ситуация из-за репетиции Парада Победы может стать критической. При этом пути объезда предлагать нецелесообразно, так как личный транспорт забьет вспомогательные улицы.

Кроме мероприятий в честь Дня Победы проблемы с проездом точно появятся из-за футбольного матча на Крестовском острове.

Ранее Piter.tv сообщал, что День Победы в Петербурге станет одним из самых холодных за последние 50 лет.