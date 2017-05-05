День Победы: как в Петербурге перекроют дороги 9 мая

Празднование Дня Победы традиционно дарит городу пробки из автомобилистов, которые ни на день не хотят менять своих железных коней на общественный транспорт. Подробное описание перекрытия движения 9 мая.

На следующей неделе во всей России отмечают День Победы в Великой Отечественной войне. В Петербурге пройдет множество мероприятий разного масштаба. Это традиционно приведет к масштабному перекрытию движения в центре города.

На 9 мая лучше вообще забыть о существовании Невского проспекта и прокладывать свою дорогу далеко от него. Ограничения начнут действовать тут уже с 9 утра. Так крайняя левая полоса главной улицы города от улицы Восстания до Большой Конюшенной будет закрыта до 20.00.

Кроме того с 13.15 до 17.00 нельзя будет проехать по Невскому от площади Александра невского до Дворцовой. В это же время частично закроют 2-ю Советскую улицу, Суворовский и Греческий проспекты.

Не обойдется и без ограничений в районе Дворцовой площади. Комитет по транспортной инфраструктуре сообщает, что с 17.00 до 20.00 около главной площади нельзя будет проехать. А с 21.00 до 23.00 для автомобилей закроют Дворцовую и Адмиралтейские набережные, а также Дворцовый мост и Биржевую площадь.