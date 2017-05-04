Некоторые станции метро изменят режим работы из-за Дня Победы в Петербурге

Из-за Парада Победы и шествия шествием "Бессмертного полка" в Северной столицы изменят режим работы 9 мая. Станция будут закрывать на вход и выход в разное время.

Празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне традиционно наложит изменения на режим работы некоторых станций метрополитена. В основном они коснутся центра города. Закрывать станции будут из-за Парада Победы и шествия "Бессмертного полка".

Больше всего станций будут закрывать на вход. Начнется все с "Адмиралтейской", которую закрою для входящих пассажиров уже в 08.30, продлится это до 11.30. Затем станцию также закроют на вход с 15.30 до полуночи. Также только выпускать пассажиров будут "Площадь Александра Невского - 1" и "Площадь Александра Невского - 2". Тут ограничения продлятся чуть больше часа с 14.00 до 15.25.

Выходы станции "Площадь Восстания" будут работать в разном режиме. Пока эскалаторы на Московский вокзал будет работать только на выход с 14.30 до 15.30, эскалаторы на улицу Восстания в это же время будут только принимать пассажиров. А вот смежную "Маяковская" вовсе закроют в это время. Поезда будут проезжать станцию без остановки.

Уже вечером будут ограничения "Горьковской": с 21.25 до 22.00 станция будет работать только на выход.

В метрополитене добавили, что при необходимости пассажиров будут перенаправлять на соседние станции и сообщать обо всех ограничениях по громкой связи.