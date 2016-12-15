Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В двух районах Петербурга перекрылось движение общественного транспорта
Сегодня, 11:26
0
mari_dolbish
155

В двух районах Петербурга перекрылось движение общественного транспорта

0
 
 

На Среднем проспекте В. О. застряли трамваи, а на проспекте Косыгина оборвалась контактная линия троллейбуса.

В Петербурге сразу в двух районах случились происшествия, которые затруднили движение общественного транспорта. Оба инцидента произошли утром 1 июля.

На перекрестке Среднего проспекта Васильевского острова и 16-17 линий случилась авария. На трамвайных рельсах столкнулись два автомобиля, что привело к блокировке их движения в обе стороны, сообщают очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП|Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: vk.com/spb_today

 

Другой инцидент произошел у дома №2, корпус 4, по проспекту Косыгина. Там оборвалась контактная линия троллейбуса. Другим троллейбусам пришлось объезжать место обрыва на аккумуляторах. 

Фото: vk.com/spb_today

Фото: kvedomosti.com

Теги: авания , дтп , трамвай , троллейбус
Категории: Происшествия ДТП Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5