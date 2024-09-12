В "Зените" рассказали о ситуации с контрактом Дениса Адамова

Серьезных сложностей в переговорах нет.

Представитель вратаря Дениса Адамова сообщил, что переговоры с петербургским клубом о продлении соглашения продолжаются и проходят без серьезных проблем. Об этом пишет Sport24.

Представитель голкипера "Зенита" Дениса Адамова Кирилл Ливанов рассказал о ситуации вокруг возможного продления контракта футболиста с клубом. Действующее соглашение 28-летнего вратаря рассчитано до лета 2027 года. По словам Ливанова, переговорный процесс развивается по сценарию, который ранее был связан с защитником Данилом Круговым.

На вопрос о наличии конкретного предложения по новому контракту представитель игрока предложил обратиться к спортивному директору "Зенита" Константину Зырянову, который занимается подобными вопросами.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".

Фото: Piter.TV