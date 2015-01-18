В честь героев войны в Петербурге зажгут сотню памятных свечей

Всероссийская акция «Свеча памяти» пройдет на площади Победы в Московском районе 22 июня. Мероприятие посвящено 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Как сообщает "Фонтанка", всероссийская акция «Свеча памяти» пройдет на площади Победы в Московском районе 22 июня. Мероприятие посвящено 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны.



По данным комитета по молодежной политике Смольного, у памятника героическим Защитникам Ленинграда участники движения «Волонтеры Победы» горящими свечами выложат слова «1941 ПОМНИМ». Начнется акция в четыре часа утра, ведь именно в это время фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.



Активисты предлагают горожанам присоединиться к торжественно-траурной церемонии: почтить память погибших минутой молчания и возложить цветы к монумент. Сбор всех участников мероприятия назначен на площади Победы, 1, в половине четвёртого утра.

22 июня подобные мероприятия пройдут по всей России и в других странах. «Свечи памяти» в разных городах будут гореть у воинских мемориалов.