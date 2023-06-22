Петербуржцы зажгли 80 тысяч свечей в честь Дня памяти и скорби

В ночь с 21 июня на 22 июня композиция из свечей вновь зажглась в самом центре Петербурга.

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади в ночь на 22 июня прошла всероссийская акция "Свеча памяти". Её участники из 80 тысяч свечей сложили огненную картину, посвященную 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которое отмечается в 2024 году. В акции также принял участие губернатор Северной столицы Александр Беглов.

"Героическая оборона Ленинграда началась всего через восемнадцать дней после нападения нацистской Германии на СССР. Это была одна из самых долгих и кровопролитных битв Второй мировой войны. Мы никогда не забудем подвиг ленинградцев, отстоявших свой город от врага. Очень рад, что в наши дни молодежь продолжает сохранять историческую память о подвиге предков. Акция проходит в нашем городе не первый год, и каждый раз мы видим, как растет число ее участников" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

На Дворцовой площади "Волонтеры Победы" и простые горожане зажгли 80 тысяч капсульных свечей, составивших огненную картину. Она изображает цифру 80 на фоне двух перекрещенных лучей прожекторов. Именно такие лучи жители блокадного Ленинграда видели в небе каждый раз, когда ПВО отражала налеты фашистов на город.

Отметим, что акция "Свеча памяти" проводится Всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" с 2015 года.

Ранее Piter.TV сообщал, что Александр Беглов обратился к петербуржцам в День памяти и скорби.

Видео: ВКонтакте / Волонтерская Рота | Санкт-Петербург