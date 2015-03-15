Александр Беглов обратился к петербуржцам в День памяти и скорби

В жесточайших сражениях наши деды и отцы победили фашистов, подчеркнул губернатор Северной столицы.

Губернатор Санкт-Петербурга обратился к жителям в День памяти и скорби — 22 июня. Именно в этот день, 83 года назад, нацистская Германия напала на СССР, положив начало Великой Отечественной войне.

"Прошло 83 года с начала Великой Отечественной войны, но боль за миллионы погибших, за нечеловеческие испытания наших сограждан никогда не стихнет в наших сердцах. Президент России отметил — наше сострадание не имеет срока давности, как не имеют его преступления гитлеровских изуверов и их пособников, тех, кто хладнокровно планировал и жестоко творил геноцид советского народа" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Глава Северной столицы отметил, что в Великую Отечественную войну народы Советского Союза проявили единство и стойкость в борьбе за свободу Родины, за правду и справедливость, за жизнь будущих поколений.

"В жесточайших сражениях наши деды и отцы победили не только фашистскую Германию, но и страны, которые вместе с ней пришли на нашу землю. Блокадный Ленинград осаждали войска больше десяти стран. На их счету — больше миллиона погибших жителей и защитников города.Сегодня эти страны пытаются переписать историю и покорить нашу страну" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Ранее Piter.TV сообщал, что в Приоратском парке 22 июня пройдут мероприятия и кинопоказы, посвященные Дню памяти и скорби.

Фото: пресс-служба Смольного