Александр Беглов обратился к петербуржцам в День памяти и скорби

Губернатор Санкт-Петербурга обратился к жителям в День памяти и скорби — 22 июня. Именно в этот день, 83 года назад, нацистская Германия напала на СССР, положив начало Великой Отечественной войне.
"Прошло 83 года с начала Великой Отечественной войны, но боль за миллионы погибших, за нечеловеческие испытания наших сограждан никогда не стихнет в наших сердцах. Президент России отметил — наше сострадание не имеет срока давности, как не имеют его преступления гитлеровских изуверов и их пособников, тех, кто хладнокровно планировал и жестоко творил геноцид советского народа"
губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Глава Северной столицы отметил, что в Великую Отечественную войну народы Советского Союза проявили единство и стойкость в борьбе за свободу Родины, за правду и справедливость, за жизнь будущих поколений.
"В жесточайших сражениях наши деды и отцы победили не только фашистскую Германию, но и страны, которые вместе с ней пришли на нашу землю. Блокадный Ленинград осаждали войска больше десяти стран. На их счету — больше миллиона погибших жителей и защитников города.Сегодня эти страны пытаются переписать историю и покорить нашу страну"
губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Ранее Piter.TV сообщал, что в Приоратском парке 22 июня пройдут мероприятия и кинопоказы, посвященные Дню памяти и скорби.
Фото: пресс-служба Смольного
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