В Японии началось цветение сакуры, которое символизирует скоротечность жизни

Длится цветение сакуры несколько дней, а порой и всего несколько часов, и это ассоциируется у японцев со скоротечностью всего земного

В Японии начался период цветения сакуры.

Японцы настолько очарованы красотой цветущей сакуры, что ввели в своей стране ритуал любования этим деревом - ханами. Это всеми любимый праздник. Начинает цвести это дерево ежегодно в марте. Чтобы полюбоваться этим чарующим зрелищем японцы отправляются в близлежащие парки. В этом году в отдельных районах Японии цветение началось раньше обычного. Вся страна, равно как и интернет, "порозовели".

В Японии весна наступает тогда, когда вся страна раскрашивается в бело-розовый цвет. Так цветет сакура. Японцы называют ее дикорастущей черешней или горной вишней. Эти цветы считаются национальным символом страны и воплощают всю красоту японских женщин. В Японии сакура цветет везде - и в горах, и на берегах рек и в парках. Всего видов сакуры насчитывается более 300.

Видео: YouTube/yamakiti74

Фото: Instagram/rumistagram_0813, kishi_m2016, eucharis1023