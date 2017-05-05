Любопытное видео из Воронежа: сотрудники ДПС толкали патрульную машину

В сети появился ролик, на котором стражи порядка собственноручно толкают заглохший "ВАЗ".

В минувшую среду, 3 мая, в интернете появилась любопытная запись: сотрудники полиции в форме толкают собственный автомобиль. Судя по всему, инцидент произошел в Воронеже. За несколько суток ролик посмотрели почти 36 тысяч человек.

На кадрах можно заметить, как двое сотрудников ДПС в форме толкаются заглохший "ВАЗ".

Пользователи сети то и дело саркастично комментируют происходящее: "Оказывается, и ДПСники умеют толкать машины!". Кто-то предположил, что правоохранители так сильно спешили на вызов, что решили помочь своему автомобилю. Конечно, ряд личностей, напротив, шутки не оценили: " И что там такого? Вы снимаете все, подошли бы помогли. Они ведь люди! Неужели машина у них не может сломаться?".

Ранее мы сообщали, что в сети появилось странное видео из Китая: котят посадили в игровой автомат.



Видео: группа вконтакте "Типичный Воронеж"