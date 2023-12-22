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В Воронеже задержали подозреваемого в хищении "Газели"

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Мужчина собирался продать угнанный грузовик.

В Воронеже оперативники задержали подозреваемого в хищении "Газели". Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Отмечается, что злоумышленником оказался 23-летний житель областного центра. Во время отдыха в компании друзей мужчина обратил внимание на оставленные в грузовике в замке зажигания ключи и решил покататься. Позже злоумышленник собирался продать угнанную машину.

Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, из-за чего он проехал незначительное расстояние, покинул грузовик и скрылся с места. По данному факту возбуждено уголовное дело. Машина изъята и в скором времени будет возвращена законной владелице.

Ранее мы сообщали, что в Подольске задержали подозреваемого в кражах денег из вендинговых аппаратов.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: воронеж, газель, задержание, полиция, угон автомобиля
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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