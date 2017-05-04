Странное видео из Китая: котят посадили в игровой автомат

В парке развлечений установили игровой автомат, в котором может "выловить" живого котенка вместо игрушки. Зоозащитники нововведение не оценили.

В минувший вторник, 2 мая, в сети появилось странно видео из Поднебесной: посетителям парка развлечений предложили выиграть в автомате живого котенка.

Владельцы засунули в стеклянную коробку вместо игрушек настоящих котят. Основная задача посетителей – "выловить" железной лапой себе приз. В данном случае, живой.

Естественно, зоозащитники подобное развлечение не оценили. Напротив, под видео то и дело появляются гневные комментарии. Об этом сообщает Петербургский дневник.

Ранее мы передавали, что в сети появилось смешное видео из Омска: обезьяна провела диагностику двигателя. Судя по всему, работников в сервисе не хватает, поэтому сотрудники обратились за помощью к смышленой мартышке, которая уверенно орудует гаечным ключом и закручивает болты.



Видео: твиттер, shanghaiist