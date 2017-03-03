Видео: автоледи сбила на зебре пенсионерку из Уфы

Легковушка прокатила пожилую женщину на капоте несколько метров. После жесткого столкновения, виновница скрылась с места аварии.

Не так давно, 23 февраля, в Уфе под колеса отечественного автомобиля угодила пенсионерка. Автоледи на ВАЗ-2115 сбила ее на пешеходном переходе. Инцидент произошел на пересечении улиц Цюрупы и Достоевского около 18 часов вечера. Наезд на пешехода зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На кадрах можно заметить, как пожилая женщина готовится пересечь проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После того, как пенсионерка начала движение, из-за поворота выехала серебристая легковушка и сбила пенсионерку. Машина прокатила потерпевшую несколько метров на своем капоте. Затем женщина упала на дорогу. Очевидцы происшествия помогли пострадавшей подняться, а также запомнили номера автомобиля. Сама виновница аварии, как ни в чем не бывало, скрылась с места аварии.

Известно, что пенсионерке потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у пожилой женщины многочисленные ушибы в ягодичной и поясничной области.

В данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Также они пытаются разыскать женщину-водителя, которая допустила наезд на пешехода.

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Видео: инстаграм, dgilmutdinov