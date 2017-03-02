Опасное видео: пять машин не поделили трассу под Красноярском

В сети появились кадры массового столкновения автомобилей на спуске. В результате страшной аварии пострадали минимум пять человек.

Сегодня утром, 2 февраля, в Красноярском крае дорогу не поделили пять легковушек. Инцидент произошел на спуске от Дрокино к Солонцам. Очевидцы жесткого столкновения незамедлительно вызвали спасательные службы. Видеорегистратор на одной из машин запечатлел массовое ДТП.

На кадрах можно заметить, как водитель белой иномарки, не справившись с управлением, зацепил несколько машин. Предположительно, он слишком близко подъехал к автомобилям, которые шли перед ним, после чего попытался перестроиться с крайней правой полосы влево. К сожалению, иномарку занесло. На большой скорости она протаранила отбойник, развернулась и отрикошетила на другие автомобили. В результате, часть легковушек угодила в кювет.

На место аварии прибыли спасательные службы и сотрудники дорожной полиции. В массовом ДТП серьезно пострадали пять автомобилей. Судя по всему, водители отделались легкими повреждениям. В данный момент правоохранители выясняют детали происшествия.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео ДТП из Ульяновска: авто протаранило фуру. На месте смертельного столкновения погибли три человека, находившиеся в легковушке. От удара машину буквально разорвало пополам.

Видео: youtube, kraschp