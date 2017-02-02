Беременная Бейонсе снялась в эротической фотосессии

Откровенные снимки певицы попали в сеть. На них раздетая Бейонсе предстает в образе нимфы.

Накануне в интернет попали фотографии обнаженной звезды. Бейонсе, бремененная двойней, снялась в эротической фотосессии. Знаменитая 35-летняя певица демонстрирует всем свое положение будучи абсолютно голой. Она предстает то в образе лесной нимфы, то в образе Мадонны. Единственное, чем прикрывает свои прелести певица: легкий шелковый шарф и собственные руки.

Кстати, в инстаграм ее фотографию за 18 часов оценили уже 7,7 млн. человек. По всем показателям молодая мама бьет рекорды. Она сместила с лидирующих позиций Селену Гомес. Впрочем, надо сказать, что подписчиков у Бейонсе порядка 93 млн. пользователь.

Надо сказать, что у Джей Зи и Бейонсе уже есть маленькая дочь. Девочка родилась в 2012 году. Седьмого января ей исполнилось 5 лет.

В своем инстаграме Бейонсе прокомментировала фотографию в образе Мадонны такими словами: "Мы бы хотели поделиться нашим счастьем. Мы были благословлены дважды. И мы невероятно благодарны за то, что наша семья увеличится еще на двоих, и спасибо всем вам за добрые слова".

Ранее мы сообщали, что в сеть попало видео, на котором Ольга Бузова танцует лезгинку в гостях у Рамзана Кадырова

Фотографии: соцсети