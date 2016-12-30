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Вчера, 23:23
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Видео: Ольга Бузова танцует лезгинку в гостях у Рамзана Кадырова

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По приглашению дочери Кадырова российская телеведущая приехала в Чечню. Звезда Дома-2 снялась для модного дома «Фирдаус» и рассказала поклонникам о сказочном городе.

Недавно, Ольга Бузова вновь удивила своих подписчиков: девушка станцевала лезгинку на приеме в Чечне. В длинном закрытом платье до пят и с покрытой головой, соблюдая традиции Республики, звезда в компании КВНщиков продемонстрировала свои танцевальные способности. А покуда телеведущую не пригласили на сцену, она наслаждалась изысканными национальными блюдами и песнями народных артистов Чечни в ее честь.

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Дело в том, что Ольгу Бузову пригласил для съемок модный дом «Фирдаус», которым руководить дочь Кадырова Айшат. Теледива примеряла платья, восхищаясь красотой и качеством тканей. А после специально для Бузовой организовали самый настоящий пир. На праздник пришел сам Рамзан Кадыров. За столом он сидел рядом с ведущей. В конце ужина Ольгу порадовали собственным именным тортом с бенгальскими огнями. Девушка отметила свое 31-летие несколько дней назад в Испании, но оказалось, что праздник продолжается. «У меня сегодня был второй день рождения. - пишет Бузова. - Для меня выступали заслуженные артисты Чеченской республики. Спасибо за такой тёплый приём. У меня нет слов! Душа переполнена эмоциями ...Я счастлива».
 

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В последнее время все больше людей при общении с Бузовой вспоминают Дмитрия Тарасова. Так и КВНщики пошутили, сказав, что являются бывшими поклонниками "Локомотива". Ранее мы сообщали, что Ольга Бузова чуть не опоздала на собственный развод

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Фотографии и видео: инстаграм Ольги Бузовой

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Категории: Лента новостей Новости России Новости шоу-бизнеса

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