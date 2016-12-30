Ольга Бузова чуть не опоздала на собственный развод

В московском загсе официально развелись Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова. Бывшие супруги уже радуют своих поклонников радостными фотографиями в соцсетях.

Сегодня, в канун Нового года, свидетельство о расторжении брака в Мещанском загсе Москвы получили Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Надо сказать, что телеведущая чуть было не опоздала на собственный развод. Почему семейной идиллии, которая продлилась около четырех лет, пришел конец, до сих пор неизвестно. Сама Бузова обвиняла Тарасова в постоянных изменах, поэтому приняла решение о расторжении брака. 29 ноября она подала заявление на развод. Впрочем, спустя некоторое время всплыла и ее переписка с Дмитрием Нагиевым.



Стоит отметить, что бывшие супруги не выглядят расстроенными. Спустя несколько часов после официального расторжения брака Дмитрий Тарасов выложил фотографию в соцсети, на которой он явно не выглядит опечаленным. В свою очередь звезда Дома-2 поделилась новогодним видео, где поет дуэтом с Ксенией Бородиной о своем разводе. Телезвезда Ольга Бузова вплотную занялась своей карьерой. В ее инстаграме то и дело появляются рекламные посты и видео, где ведущая поет.



Видео: инстаграм Ольги Бузовой/ Дмитрия Тарасова