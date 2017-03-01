Видео пожара из Ростова: дотла сгорел бутик одежды

Из горящего ростовского магазина спасатели эвакуировали 10 человек. Пламя уничтожило часть здания.

Накануне утром, 28 февраля, в Сальске Ростовской области сгорел одноэтажный магазин одежды. Инцидент произошел около 9 часов утра на улице Ленина. Увидев огонь и почувствовав запах гари, очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Местным жителям также удалось запечатлеть сам пожар. На кадрах можно заметить, как столп темного дыма поднялся над рынком. Его можно было увидеть из разных районов города.

Спустя несколько минут после возгорания на место выехали 9 спасателей и три машины. В 9:31 им удалось локализовать огонь, а спустя 5 минут и вовсе потушить пламя. За время пожара из горящего здания эвакуировали 10 человек. Известно, что никто не пострадал. Как выяснилось, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Кроме того, установлено, что горела одноэтажный магазин одежды на площади 10 кв. м.

В данный момент оценивают нанесенный огнем ущерб и уточняют обстоятельства случившегося. Ранее мы сообщали, что появилось видео крушения самолета в Калифорнии.

Видео: youtube, Алексей Турбаба