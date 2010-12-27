В Ростове подростки подожгли девочек из-за отказа в знакомстве

Подружки, сидевшие в старом авто, были подожжены за отказ в знакомстве. Злоумышленники находятся в розыске.

В Ростове, к 15-летним девочкам подошли двое парней познакомиться. Девушки вежливо отказались и попросили их не беспокоить,- рассказывает друг одной из пострадавшей. Тогда двое подростков, на вид, 15-16 лет, закрыли двери, просунули в машину зажигалку и подожгли крышу. Салон автомобился вскоре загорелся . Испуганые девушки стали кричать и просить о помощи.

Проходящие мимо люди спугнули злоумышленников и девочкам удалось выбраться. Но обе остались с сильными ожогами.

Одна из пострадавшей находится в больнице в тяжолом состоянии. Вторая девушка лечится дома.

Правоохранительные органы подтвердили о случившиемся. Подозреваемыве находятся в розыске.