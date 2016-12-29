Грабитель в медицинской маске вынес из Сбербанка 400 тыс. руб.

В Ростове-на-Дону неизвестный пообещал взорвать банк, если ему не отдадут деньги. Осознав, что кассир нажала тревожную кнопку, злоумышленник сбежал, захватив с собой часть денег.

Сегодня, 29 декабря, около часа 13.00 в Ростове мужчина в маске и с черным дипломатом зашел в отделение Сбербанка на Ленина, 99. Неизвестный подошел к кассиру и потребован некую сумму денег, угрожая при этом взорвать банк. Бомба, по словам грабителя, находилась в его портфеле. Кассир Сбербанка, следуя инструкции, незаметно нажала тревожную кнопку и стала медленно выдавать деньги. Злоумышленник понял, что скоро нагрянут сотрудники полиции, и, недолго думая, схватив часть денег, убежал.



В данный момент выясняют детали происшествия, опрашивают свидетелей. Налетчик попал в объективы камер видеонаблюдения. Предположительно, он смог вынести около 400 тыс. руб. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают грабителя. Ранее мы писали, что двое мужчин ворвались в дом к пенсионерке, избили ее и утащили серебро в Лужском районе Ленобласти.

Видео: youtube, Василий Широков