В Ростовской области задержаны подозреваемые в убийстве пожилой женщины в ходе разбойного нападения

Один из задержанных уроженец Санкт-Петербурга.

В Ростовской области задержали троих мужчины, которые в ходе разбойного нападения убили пенсионерку.

Следственные органы сообщают о задержании трех подозреваемых в убийстве и разбойном нападении. Двое из них молодые люди 1992 и 1994 годов рождения местные жители, третий 1982 года рождения уроженец Санкт-Петербурга.

По версии следствия, 19 июля 2020 года на территории домовладения, расположенного в селе Новомаргаритово Азовского района, обнаружено тело 80-летней женщины с признаками насильственной смерти. Там же с телесными повреждениями в области головы и тела обнаружен 83-летний хозяин домовладения. Он госпитализирован в больницу.

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно со следователями следственного управления и сотрудников ГУ МВД России по Ростовской области были найдены и задержаны подозреваемые. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям "убийство", "покушение на убийство" и "разбой".

При задержании у подозреваемых обнаружено и изъято имущество, похищенное в ходе совершения преступлений и принадлежащее потерпевшим. Расследование уголовного дела продолжается.

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фото: СУ СК РФ