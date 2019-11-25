Доброе видео: В затопленном Ростове-на-Дону внедорожник вытолкал "Оку"

Ростов-на-Дону за полчаса ливня ушел под воду.

Огромный внедорожник вытолкал застрявшую малолитражку в Ростове-на-Дону.

Сегодня чуть ранее Piter.TV рассказывал и публиковал видео и фото из затопленного ливнем Ростова-на-Дону. Утром в пятницу в городе прошел мощнейший ливень. По словам местных жителей, город ушел под воду буквально за полчаса. По дорогам плавали автомобили, мусорные контейнеры и другие крупные предметы.

Один из очевидцев снял на видео, как огромный внедорожник перед собой выталкивает из воды маленькую "Оку". Видео было размещено в популярном паблике Ростова-на-Дону во ВКонтакте "Ростов Главный". На данном видео черный ровер толкает сзади красную "Оку". Видео вызвало у пользователей соцсети небывалый восторг. Всего за несколько часов его посмотрели больше 50 тысяч человек. Под видео много добрых и веселых комментариев. Вот только некоторые из них:

Правильно! Малышам нужно помогать!

Помог малышу

Красавчик ренж, уважуха таким людям

А мне кажется, что Ока тянет Ровер

Особенно пользователям соцсетей понравился смех автора видео:

Ой я не могу со смеха автора аж до слез

Какой заразительный смех у автора

Видео: ВК, Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону