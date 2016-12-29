Грабители ворвались в дом к пенсионерке, избили ее и утащили серебро в Лужском районе

В Ленобласти неизвестные обокрали 89-летнюю женщину. Они связали хозяйку дома простыней и вынесли ценные вещи.

На днях, 27 декабря, в около 16.00 в деревне Жельцы Лужского района двое мужчин ограбили старушку. Они постучались в дом к пенсионерке. Женщина открыла им дверь и впустила под предлогом размена денег. В прихожей злоумышленники набросились на 89-летнюю хозяйку, связали её простыней, избили, а затем вынесли все ценные вещи. Пенсионерка лишилась двух серебряных подстаканников, шести серебряных ложек, двух хрустальных ваз и мобильного телефона. Пожилой женщине понадобилась медицинская помощь.



В данный момент потерпевшую доставили в больницу. Сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются детали случившегося. Правоохранитель разыскивают нападавших. К сожалению, в последнее время участились преступления в отношении пенсионеров. Ранее мы писали, что в Тихвинском районе ограбили пожилую женщину: выхватили сумку с крупной суммой денег и телефонами.

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