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В "Пулково" появился новый прямой рейс до Таллина

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С 22 мая в аэропорту Петербурга появился новый рейс до столицы Эстонии. Летать самолеты будут 13 раз в неделю.

С понедельника, 22 мая, из Северной столицы в Таллин запустили новый рейс. Маршрут из Петербурга в Эстонию открывается сегодня. Ожидается, что самолеты будут летать 13 раз в неделю.

Осуществлять перелеты будут на судах Bombardier. Новый рейс запустила авиакомпания "РусЛайн". До этого улететь в Эстонию можно было только на самолетах местной компании Nordica.

В середине апреля стало известно, что прямой рейс Санкт-Петербург - Таллин возобновлен впервые с 2015 года.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Пулково заработает "ускоренный" терминал для пассажиров без багажа. Это упростит жизнь пассажирам, летающим налегке.

Теги: новости питера , новости спб , петербург эстония самолет , пулково , рейс
Категории: Новости СПб

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