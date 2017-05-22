В "Пулково" появился новый прямой рейс до Таллина

С 22 мая в аэропорту Петербурга появился новый рейс до столицы Эстонии. Летать самолеты будут 13 раз в неделю.

С понедельника, 22 мая, из Северной столицы в Таллин запустили новый рейс. Маршрут из Петербурга в Эстонию открывается сегодня. Ожидается, что самолеты будут летать 13 раз в неделю.

Осуществлять перелеты будут на судах Bombardier. Новый рейс запустила авиакомпания "РусЛайн". До этого улететь в Эстонию можно было только на самолетах местной компании Nordica.

В середине апреля стало известно, что прямой рейс Санкт-Петербург - Таллин возобновлен впервые с 2015 года.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Пулково заработает "ускоренный" терминал для пассажиров без багажа. Это упростит жизнь пассажирам, летающим налегке.