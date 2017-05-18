В Пулково заработает "ускоренный" терминал для пассажиров без багажа

Пулково упрощает досмотр пассажиров без багажа на внутренних рейсах

18 мая в петербургском аэропорту Пулково в тестовом режиме заработает услуга Fast Track – возможность ускоренного прохождения регистрации для пассажиров без багажа.

«Путешественники смогут воспользоваться коротким путем для попадания в зону вылета, пройдя предполетный досмотр в специально оборудованном пункте досмотра отдельно от основных потоков пассажиров. Воспользоваться услугой смогут пассажиры, путешествующие только с ручной кладью и имеющие при себе распечатанный посадочный талон», — отметили в ВВСС.

Пункт Fast Track организовали в здании бывшего аэровокзала Пулково-1, справа от входа в VIP-зал аэропорта. В течение первого месяца услугу будут предоставлять бесплатно.

Пункт будет работать в тестовом режиме с 06:00 до 00:00.