Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 9:19
0
Moulin_
164
Код вставки плеера

В Петергофе строители "нянчатся" с уточкой, высиживающей яйца

0
 
 

На территории одного из банков дикая утка свила гнездо и теперь ждет пополнения в семье

В Петергофе строители три недели кряду заботятся о дикой утке, которая свила гнездо на территории одного из банков и теперь высиживает там потомство. Как пишет портал konkretno.ru, сотрудники строительной организации укладывают газон и ремонтируют дорожки, а теперь еще и подкармливают питомицу.

- Птице нужно дать возможность высидеть утят. Они вылупятся все сразу в один день, и утка их уведет. Если же переместить ее, она бросит яйца и потомства не будет, – прокомментировал ситуацию начальник отдела экологического надзора объектов животного мира Комитета по природопользованию.

Известно, что в Комитет по природопользованию с рассказом о "приблудившейся" утке рассказали сотрудники банка, на чьей территории работают сейчас ответственные строители.

Видео: архив инстаграм

Теги: дикая утка , петербург , петергоф , утка , утки
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5