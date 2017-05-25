В Петергофе строители "нянчатся" с уточкой, высиживающей яйца

На территории одного из банков дикая утка свила гнездо и теперь ждет пополнения в семье

В Петергофе строители три недели кряду заботятся о дикой утке, которая свила гнездо на территории одного из банков и теперь высиживает там потомство. Как пишет портал konkretno.ru, сотрудники строительной организации укладывают газон и ремонтируют дорожки, а теперь еще и подкармливают питомицу.

- Птице нужно дать возможность высидеть утят. Они вылупятся все сразу в один день, и утка их уведет. Если же переместить ее, она бросит яйца и потомства не будет, – прокомментировал ситуацию начальник отдела экологического надзора объектов животного мира Комитета по природопользованию.

Известно, что в Комитет по природопользованию с рассказом о "приблудившейся" утке рассказали сотрудники банка, на чьей территории работают сейчас ответственные строители.

Видео: архив инстаграм