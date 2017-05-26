Полиция нашла извращенца-педофила со Старо-Петергофского проспекта

В Петербурге задержали безработного, домогавшегося восьмиклассницы

После двух эпизодов сексуального насилия по отношению к детям в Петербурге задержали сорокалетнего безработного мужчину. Правоохранители подозревают мужчину 1977 года рождения в том, что он пытался развратить девушку 2001 года рождения.

Произошло это в минувшие выходные на Старо-Петергофском проспекте в Петербурге – там неизвестный извращенец снова приставал к молоденькой девушке прямо на улице. Насильник схватил шестнадцатилетнюю школьницу за ягодицу.

О происшествии в полиции рассказала 52-летняя женщина, которая приходится шестнадцатилетней девушке опекуншей. Она уточнила, что возмутительный инцидент произошел 20 мая у дома №35 по Старо-Петергофскому проспекту.

Девушка рассказала приметы нападавшего: по ее словам, это был мужчина примерно тридцати пяти лет на вид, темноволосый, одетый в коричневую кожаную куртку.

Напомним, 13 мая этого года подобное произошло в в парадной дома №42 по тому же Старо-Петергофскому проспекту – семилетняя девочка стала объектом нападения взрослого извращенца. Педофил подстерег ребенка в парадной. Мать девочки пришла в полицию ночью 16 мая. Заявительница рассказала, что девочка поднималась по лестнице в парадной дома №42, когда на нее напал неизвестный мужчина.

видео: архив