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В Адмиралтейском районе извращенец хватал школьницу за ягодицы

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В Петербурге ищут очередного насильника

В минувшие выходные на Старо-Петергофском проспекте в Петербурге неизвестный извращенец снова приставал к молоденькой девушке прямо на улице. Насильник схватил шестнадцатилетнюю школьницу за ягодицу. 

О происшествии в полиции рассказала 52-летняя женщина, которая приходится шестнадцатилетней девушке опекуншей. Она уточнила, что возмутительный инцидент произошел 20 мая у дома №35 по Старо-Петергофскому проспекту. 

Девушка рассказала приметы нападавшего: по ее словам, это был мужчина примерно тридцати пяти лет на вид, темноволосый, одетый в коричневую кожаную куртку. 

Напомним, 13 мая этого года подобное произошло в в парадной дома №42 по тому же Старо-Петергофскому проспекту – семилетняя девочка стала объектом нападения взрослого извращенца. Педофил подстерег ребенка в парадной. Мать девочки пришла в полицию ночью 16 мая. Заявительница рассказала, что девочка поднималась по лестнице в парадной дома №42, когда на нее напал неизвестный мужчина.

видео: архив

Теги: насильственные действия сексуального характера , петербург , приставание к несовершеннолетней , приставания на улице , уголовное дело
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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