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Извращенец напал на семилетнюю девочку в Петербурге

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В парадной одного из домов на Старо-Петергофском проспекте мужчина приставал к ребенку

В Адмиралтейском районе Петербурга семилетняя девочка стала объектом нападения взрослого извращенца. Педофил подстерег ребенка в парадной одного из домов на Старо-Петергофском проспекте. 

Как сообщается, чудовищный инцидент произошел еще в субботу, 13 мая 2017 года, около пяти часов вечера. Однако мать девочки пришла в полицию ночью 16 мая. Заявительница рассказала, что девоска поднималась по лестнице в парадной дома №42, когда на нее напал неизвестный мужчина.

Совершив в ее отношении развратные действия, злоумышленник ретировался в неизвестном направлении. 

В случившемся разбираются сотрудники петербургских следственных органов. Личность преступника, как и его местоположение сейчас устанавливают.

Видео: архив

Теги: адмиралтейский район , насильственные действия сексуального характера , педофилия , петербург , растление малолетних
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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