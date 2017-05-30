Сотрудники уголовного розыска обеспечат дополнительную безопасность метро во время ПМЭФ

На время Петербургского международного экономического форума в метро Северной столицы будут дежурить дополнительные отряды из сотрудников уголовного розыска города.

Дополнительную безопасность в метрополитене Петербурга будут обеспечивать патрули сотрудников уголовного розыска. Правоохранители усилят транспортную полицию и службу контроля подземки на время Петербургского международного экономического форума.

Полицейские, обычно специализирующиеся на расследованиях против личности, начали работу в подземном транспорте уже во вторник, 30 мая, за два дня до начала форума. Из каждого подразделения Северной столицы выделили по 5-7 человек. При этом для некоторых отделов это число – это почти весь личный состав.

Такое серьезное усиление, скорее всего, связано не только с началом ПМЭФ. После теракта в метро Петербурга в апреле, власти города обещали повысить меры на имиджевых мероприятиях. Ранее Piter.tv передавал слова Полтавченко, что из-за угроз терактов к ПМЭФ усилят меры безопасности.

Взрыв в вагоне прогремел между двумя станциями синей ветки. В результате погибло 15 человек и предполагаемый террорист смертник. Пострадавшими признали более ста человек.