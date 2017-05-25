Полтавченко: из-за угроз терактов к ПМЭФ усилят меры безопасности

В первых числах июня в Петербурге пройдет очередной международный экономический форум

В начале июня 2017 года в Петербурге должен состояться очередной международный экономический форум. В преддверии важного события петербургский губернатор Георгий Полтавченко рассказал о мерах безопасности, которые будут предприняты в городе.

Ожидается, что Петербург примет многочисленные делегации из российских городов и стран зарубежья. ПМЭФ в пройдет в Северной столице с 1 по 3 июня.

Петербургский экономический форум – важное событие, его основная аудитория – руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, министры, губернаторы. Ежегодно количество его участников достигает нескольких тысяч человек.

В интервью губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что меры безопасности в дни проведения форума в городе будут усилены.

"С учетом того печального и трагического события, которое произошло в Петербурге в апреле, правительство города и правоохранительные органы, естественно, сделали соответствующие выводы", - сообщил губернатор.

На общественном городском транспорте, объектах жизнеобеспечения в Петербурге сегодня значительно усилены меры безопасности.

На обслуживание ПМЭФ город выделил 20 машин скорой помощи, два вертолета, 1,5 тыс. коек в 12-ти больницах.

Задействованы резервные энергомощности для работы без сбоев.

Напомним, 3 апреля в петербургском метро прогремел взрыв. По данным следствия, самодельную бомбу активировал смертник, связанный с одной из радикальных исламских организаций. Жертвами теракта стали 16 человек.

Видео: архив