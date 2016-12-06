В Петербурге появится завод по переработке старых покрышек

Завод введут в эксплуатацию через 84 месяца

В Петербурге через 84 месяца появится завод по переработке покрышек. Чиновники официально выделили участок для его строительства компании «Инноватех».

Соглашение о возведении завода было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума годичной давности. Решение о выделении участка было принято на заседание правительства Петербурга в понедельник, 20 июня.

Участок, предназначенный для строительства, находится в промышленной зоне во Фрунзенском районе города: Грузовой проезд, дом № 1. По словам руководителя комитета по инвестициям Ирины Бабюк, «Инноватех» вложит в это предприятие 925 миллионов рублей.

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