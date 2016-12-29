Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
Вчера, 23:52
0
Moulin_
139
Код вставки плеера

В Петербурге патруль Росгвардии задержал похитителей коньяка

0
 
 

Пятеро мужчин пытались выкрасть пятнадцать бутылок коньяка

Накануне днем, 12 января 2017 года, пятеро мужчин пытались вынести из продовольственного магазина, расположенного на проспекте Просвещения, пятнадцать бутылок коньяка. Похищению воспрепятствовали сотрудники Росгвардии.

«Работники магазина сообщили о произошедшем в правоохранительные органы и назвали приметы грабителей», - прокомментировали в пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Спустя час патрульный наряд у дома №9 на улице Есенина задержал злоумышленников в возрасте от 24 до 39 лет и изъял похищенное.

 

Отмечается, что задержанные были доставлены в районный отдел полиции. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

 

Видео: из архива instagram  

Теги: кража , кража алкоголя , кража коньяка , петербург , похищение алкоголя , уголовное дело
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5