В Петербурге патруль Росгвардии задержал похитителей коньяка

Накануне днем, 12 января 2017 года, пятеро мужчин пытались вынести из продовольственного магазина, расположенного на проспекте Просвещения, пятнадцать бутылок коньяка. Похищению воспрепятствовали сотрудники Росгвардии.
«Работники магазина сообщили о произошедшем в правоохранительные органы и назвали приметы грабителей», - прокомментировали в пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Спустя час патрульный наряд у дома №9 на улице Есенина задержал злоумышленников в возрасте от 24 до 39 лет и изъял похищенное.
Отмечается, что задержанные были доставлены в районный отдел полиции. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Видео: из архива instagram