В Петербурге пьяный отчим метнул нож в голову падчерицы

Петербуржца задержали по подозрению в нападении на свою 17-летнюю падчерицу. Мужчина в пьяном состоянии метнул нож в сторону девушки и попал в голову. Пострадавшую доставили в больницу.

Ужасающая семейная ссора произошла накануне, 12 февраля, в доме 42/2 на Штурманской улице. 37-летний мужчина был в изрядном подпитии, вел себя несдержанно и грубо. Объектом его нападок была, в том числе, 17-летняя падчерица. В какой-то момент мужчина дошел до предела и просто метнул нож в сторону девушки. Несмотря выпитый отчимом на алкоголь, оружие угодило в цель – в голову. Перепуганная мать, которая следила за инцидентом, сразу же вызвала скорую помощь и полицию.

Девочку отвезли в больницу. О ее состоянии не сообщается. А мужчину отправили в отделение. Бойцы Росгвардии скрутили агрессора и отобрали у него нож. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и собирают материалы для возбуждения уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что петербурженка зарезала молящего о смерти Ромео. Пострадавший, якобы, попросил себя убить из-за печали, вызванной смертью его возлюбленной. Но это не послужило достаточным оправданием, чтобы не возбудить уголовное дело. Женщину приговорили к трем годам условного срока.