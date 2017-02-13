Петербурженка зарезала молящего о смерти Ромео

В Северной столице девушка чуть не убила собственного друга, желая помочь ему. Мужчина горевал из-за смерти возлюбленной и сам не хотел больше жить.

Сегодня, 13 февраля, стало известно, что петербурженку приговорили к 3 годам условно за то, что она чуть не убила собственного друга по его же просьбе. Некоторое время назад женщина со своим приятелем выпивали. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина стал жаловаться своей подруге, что больше не в состоянии жить без своей возлюбленной, которая погибла. Он умолял пьяную девушку избавить его от мучений посредством убийства. Женщина решилась помочь другу, она схватила нож и ударила в живот петербургскому Ромео. Когда дамочка увидела, что мужчина истекает кровью, она поняла, что натворила. В срочном порядке, петербурженка вызвала спасательные службы. До приезда медиков она оказывала первую помощь пострадавшему.

В результате, на женщину было заведено уголовное дело. Она, конечно, раскаялась в содеянном и сотрудничала со следствием. Петербурженку приговорили к 3 годам условно, передает Фонтанка.

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