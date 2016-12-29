В Курортном районе пассажиры напали с ножом на таксиста

Трое неизвестных вооруженные холодным оружием отобрали у водителя пять тысяч рублей вместо оплаты проезда.

Неприятный инцидент произошел с таксистом в Курортном районе. Мужчину вызвали к дому 20 на улице Красных Командиров в поселке Александровский. В машину сели трое неизвестных. Но вместо поездки или оплаты услуг они достали нож. Им-то злоумышленники и угрожали водителю, чтобы отобрать у него деньги. В итоге компании удалось завладеть пять тысячами рублей. Обошлось без поножовщины и травм.

Пострадавший обратился в полицию. Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента. Решается вопрос об уголовном деле. Сейчас оперативникам нужно постараться установить личности предполагаемых преступников, чтобы задержать их.

Накануне в Сестрорецке преступник брызнул в лицо старушки перцовым газом и украл ее ценности. При этом злоумышленнику неожиданно повезло: в сумке у 68-летней женщины лежало 138 тысяч, жилищный сертификат более чем ан 780 тысяч, а также ювелирные украшения. Самой пострадавшей пришлось обратиться в больницу.