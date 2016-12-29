В Сестрорецке преступник брызнул в лицо старушки перцовым газом и украл ее ценности

Злоумышленнику удалось разбогатеть на целый миллион рублей, так как у пенсионерки в сумке лежало много ценностей.

В воскресенье , 15 января, в Сестрорецке жертвой грабителя стала 68-летняя пенсионерка. Женщина ждала общественный транспорт в половине одиннадцатого утра на остановке на Приморском шоссе около санатория "Дюны". Неожиданно рядом образовался незнакомец, который распылил в лицо старушке перцовый баллончик. У оторопевшей от испуга и боли женщины злоумышленник вырвал сумку и скрылся.

Специально ли или случайно. Но преступнику очень сильно повезло с уловом. В сумке у старушки оказалась внушительная сумма: 138 тысяч рублей, жилищный сертификат номиналом более чем 780 тысяч. А кроме того ювелирные изделия и документы.

Пострадавшая обратилась за помощью к врачам. Те передали информацию о случаи в правоохранительные органы. Заведено уголовное дело по статье грабеж, устанавливаются подробности. Полиция ищет возможных свидетелей, а также само подозреваемого.

Ранее мы сообщали, что пенсионеру из Всеволожского района в драке отрезали ухо. От полученный травм мужчина скончался. Задержан подозреваемый.