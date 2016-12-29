Пенсионеру из Всеволожского района в драке отрезали ухо

Мужчина истек кровью и умер

Накануне во Всеволожском районе обнаружили труп 62-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти. Мужчина умер от побоев и кровопотери.

Как стало известно, мужчину нашли утром 10 января 2017 года. По подозрению в убийстве задержан 34-летний петербуржец, который был у пенсионера в гостях. По версии следствия, он страшно избил хозяина квартиры, а затем отрезал ему ухо. Мужчина скончался от побоев и сильной потери крови.

Злоумышленник был задержан на месте происшествия по сообщению родственников. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Видео: из архива