Пьяного подростка госпитализировали из отделения полиции в Петербурге

Юношу с серьезным отравлением алкоголем забрали из 76 отдела полиции и отвезли в детскую больницу.

Загадочный случай произошел одном из отделений полиции Петербурга во вторник, 10 января. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось вызывать скорую помощь. Плохо стало одному из доставленных в отделение людей.

Прибывшие врачи выяснили, что помощь требуется 15-летнему мальчику. У юного пациента оказалось серьезное отравление алкоголем. Подростка отвезли в детскую городскую больницу №5. Там подтвердили первый диагноз – отравление этанолом. Сейчас состояние юного любителя острых ощущений оценивается как среднее.

Минувшие новогодние праздники не обошлись без отравлений алкоголем, которые приводили к разным последствиям. Одним из самых страшных стал случай, который произошел еще в прошлом году: петербуржец до смерти напился подозрительным спиртосодержащим напитком. Тело незнакомца нашли в парадной одного из домов на улице Обуховской Обороны. Погибшего узнал один из соседей, который сказал, что распивал с мужчиной неизвестный алкоголь.