Петербуржец до смерти напился подозрительным спиртосодержащим напитком

Неизвестного нашли в парадной дома на проспекте Обуховской Обороны. Пока приехали врачи, мужчина скончался.

Новогодние праздники только приближаются, а жертвы алкоголя уже появляются в Северной столице. Вечером в среду, 28 декабря, жителей парадной дома 107 на проспекте Обуховской Обороны нашли неизвестного мужчину. Пострадавший был еще жив, но без сознания. На место вызвали скорую помощь. Однако врачи не успели – мужчина скончался до их приезда.

От погибшего сильно пахло спиртом. Документов при нем не нашли. Поэтому прибывшим правоохранителям предстояло поискать связь незнакомца с жильцами парадной. После опроса всех жильцов информации стало не многим больше. Один из соседей узнал в погибшем Виталика. С ним мужчина распивал алкоголь, а познакомились они три дня назад у станции метро "Елизаровская". А в парадной они распили неизвестную спиртосодержащую жидкость.

Предварительно, мужчина отравился подозрительным алкогольным напитком. Но точную причину его смерти определят судебные медики. Для этого тело направили в морг на вскрытие.

В России сейчас активно устраивают рейды для поиска нелегальных складов и цехов по производству алкоголя. Также перед праздниками из продажи изъяли спиртосодержащие смеси косметического действия. Все это произошло из-за массового отравления "Боярышником" в Иркутске. В городе зафиксировали 76 смертей, более 120 человек находятся в больницах.