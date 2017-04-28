Мосты в Петербурге не будут разводить две ночи в мае

КРТИ сообщает, что в ночь на 2 и 10 мая в Северной столице не будут разводить мосты. Эта мера необходима, чтобы горожане смогли добраться домой после празднований.

Хотя сезон разводки мостов уже начался, но в мае будет два дня, когда переправы будут наведены всю ночь. Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, разводка не будет производиться в ночь на 2 и 10 мая.

Переправы специально оставят сведенными, чтобы петербуржцы и гости города смогли добраться до своих домов после празднования Праздника весны и труда, а также Дня Победы.

В КРТИ также напомнили, что в связи с реконструкцией Тучкова моста, он закрыт каждую ночь с полуночи до шести утра.

Для удобства горожан в дни праздников предусмотрели много дополнительных условий, чтобы добраться вечером и ночью до дома. Например, Piter.tv сообщал, что с 30 апреля в Петербурге начнут работу ночные автобусы. А в праздники пустят дополнительные рейсы. Кроме того метро Петербурга будет работать всю ночь с 1 на 2 мая.

Видео: Youtube / Юра Мельников