Метро Петербурга будет работать всю ночь с 1 на 2 мая

Метрополитен будет всю ночь работать с 1 на 2 мая, чтобы празднующие петербуржцы и гости города смогли спокойно добраться до своих домов.

Подземка Северной столицы будет работать всю ночь с 1 на 2 мая. В пресс-службе метро объяснили это заботой о горожанах и туристах. После первомайских празднований пассажиры смогут спокойно добраться домой в любую точку Петербурга.

- С целью обеспечения потребности в массовых перевозках пассажиров в период проведения праздничных мероприятий в ночь с 1 на 2 мая 2017 года Петербургский метрополитен будет работать без перерыва, - сообщили в метрополитене Piter.tv.

Работать будут почти все станции метрополитена. Правда некоторый станции, имеющие несколько вестибюлей, будут работать не полностью. На ночь закроют 2 станцию "Невского проспекта", 1 станцию "Проспекта Ветеранов", 2 станцию "Ленинского проспекта", 1 станцию "Московской" и 2 станцию "Площади Ленина".

Кроме того, полностью будут закрыты наземные вестибюли "Достоевской", "Спасской", "Технологического института 1" и "Площади Александра Невского 2". Но выйти или зайти на станции можно через соседние по узлу станции.

Об оплате проезда стоит подумать заранее, так как с двух часов до половины пятого не будут продаваться билеты на основе БСК, а также не будут активироваться интернет-платежи. Но электронные проездные с положительным балансом и жетоны обеспечат спокойный проход турникетов.