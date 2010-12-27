С 30 апреля в Петербурге начнут работу ночные автобусы

С воскресенья в Северной столице открывается сезон ночных автобусов. Общественный транспорт будет ездить ночью по дублирующему линии метро маршруту.

В воскресенье, 30 апреля, в Петербурге на регулярной основе начнут курсировать ночные автобусы. Маршруты 1М, 2М, 3М, 4М, 5М традиционно будут дублировать маршрут соответствующих веток метрополитена.

Как сообщает Пассажиравтотранс, ночные автобусы будут ходить с полуночи до шести утра. Машины ездят с интервалом в 30 минут. Оплатить проезд в автобусе можно электронным проездным или разовым билетом.

В связи с мероприятиями в честь Праздника весны и труда в ночь с 1 на 2 мая организуют дополнительные маршруты. В ночное время к станциям метро пассажиров будут подвозить автомобили маршрутов 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154. Ранее Piter.tv сообщал, что метро Петербурга будет работать всю ночь с 1 на 2 мая.