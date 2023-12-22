МО РФ сообщило о поражении "Градами" десантников опорных пунктов ВСУ в Часовом Яре

Российские боевые расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ ликвидировали до одного отделения пехоты Вооруженных сил Украины, находившегося в оборудованных пунктах в заброшенных строениях населенного пункта Часов Яр на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.
... Они выезжают из укрытия на огневые позиции и оперативно готовят реактивную систему к ведению огня по вновь выявленным целям. Результатом работы становится уничтожение опорных пунктов и техники украинских националистов.
пресс-служба Минобороны РФ
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Фото и видео: Минобороны России
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