МО РФ сообщило о поражении "Градами" десантников опорных пунктов ВСУ в Часовом Яре

Задача реализована в зоне СВО.

Российские боевые расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ ликвидировали до одного отделения пехоты Вооруженных сил Украины, находившегося в оборудованных пунктах в заброшенных строениях населенного пункта Часов Яр на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.

... Они выезжают из укрытия на огневые позиции и оперативно готовят реактивную систему к ведению огня по вновь выявленным целям. Результатом работы становится уничтожение опорных пунктов и техники украинских националистов. пресс-служба Минобороны РФ

Корабли ТОФ провели учения по борьбе с безэкипажными катерами в заливе Петра Великого.

Фото и видео: Минобороны России